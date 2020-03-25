Кудрин отказал российской экономике в росте

Роста российской экономики по итогам 2020 года не будет. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет РИА Новости.

По прогнозу Кудрина, ВВП России по результатам года может снизиться на фоне пандемии коронавируса, остановки производств и нарушения цепочек поставок. Он ожидает, что субъектам страны потребуются дотации и помощь от федерального центра.

Ранее глава Счетной палаты в своем прогнозе уже отказывал российской экономике в росте. В частности, он пояснял, что при снижении стоимости нефти до 35 долларов за баррель российский бюджет недополучит около трех триллионов рублей. Уже при таком раскладе Россия исполнит бюджет по итогам 2020 года с дефицитом, а экономический рост будет на уровне нуля.

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