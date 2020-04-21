Греф объяснил передачу контроля над Сбербанком правительству

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» объяснил передачу контроля над главным банком страны правительству.

В ходе дискуссии топ-менеджер и депутат сошлись во мнении, что продажа контрольного пакета акций была необходима для устранения конфликта интересов внутри Центрального банка, который, будучи владельцем крупнейшего банка, осуществлял регулирование всего банковского рынка.

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При этом сам Греф не захотел высказывать собственное отношение к этой сделке. «Это не наше решение, можно же одобрять то, на что ты можешь повлиять или нет, поэтому это было не наше решение. Это решение правительства и Центрального банка, и в конце концов вас, депутатов, могли бы попросить вернуть этот вопрос обратно», — заявил Греф.

На это замечание глава комитета по бюджету и налогам отметил, что помимо разрешения длительного конфликта интересов, власти передали в государственную собственность фантастический актив.

«Вот два момента для меня были ключевыми: не должен регулятор регулировать свою собственную деятельность, а второе, действительно, то, что доходность Сбербанка в данном случае для бюджета, в том числе и в этих условиях, очень важна», — заметил Макаров.

Греф признает, что сделка помогла направить средства от продажи сразу в бюджет, и теперь эти деньги могут пойти на реализацию масштабного плана социальной поддержки населения, который ранее анонсировал президент России Владимир Путин. Глава Сбербанка также отметил, что продажа акций прошла по цене ниже рынка, сделку для правительства топ-менеджер охарактеризовал как исключительно выгодную.

Передача контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству была юридически оформлена 10 апреля. Стоимость контрольного пакета составила 2,14 триллиона рублей, деньги были потрачены из Фонда национального благосостояния (ФНБ), после чего перенаправлены в бюджет.

Эксклюзивное интервью главы Сбербанка вышло на «Ленте.ру», «Газете.Ru», информационных ресурсах Rambler Group и платформе онлайн-кинотеатра Okko 21 апреля.

В ходе дискуссии с Андреем Макаровым топ-менеджер подробно рассказал о трансформации Сбербанка, развитии собственной экосистемы, перспективах российского бизнеса, а также ответил на вопросы читателей медиапорталов Rambler Group.

Полная запись интервью также доступна в сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

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