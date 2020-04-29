Крупнейшие банки России снизили ставки по ипотеке

По итогам недели с 18 по 24 апреля средневзвешенные ставки по жилищным кредитам, оформляемым 15 крупнейшими ипотечными банками России, снизились. Это следует из материалов компании «Дом.рф», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, снижение стоимости ипотеки зафиксировано впервые с того момента, как в марте экономика столкнулась с последствиями распространения коронавируса и обвала цен на нефть. По данным «Дом.рф», за отчетный период ставки по кредитам на новостройки, на покупку «вторички» и рефинансирования уменьшились в среднем на 0,1 процентного пункта.

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«Важным событием прошлой недели на ипотечном рынке стало подписание постановления правительства России №566 о программе льготной ипотеки на новостройки под 6,5 процента. На сегодняшний день из топ-15 ипотечных банков уже семь принимают заявки на участие в программе и выдают кредиты», — уточняется в предоставленных материалах.

В марте российских банкиров раскритиковали за повышение ставок по ипотеке. Риелторы, в частности, отметили, что Центробанк 20 марта сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 6 процентов, и это значит, что у банков не было формальных причин менять стоимость ипотечных кредитов. Тем не менее еще 10 марта, после обвала фондовых рынков, некоторые кредитные организации пересмотрели ставки по ипотеке или отказали гражданам в выдаче займов на ранее одобренных условиях.

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