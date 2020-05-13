Российскую чиновницу уволили после слов о «скулящих» матерях

В Саратовской области местную чиновницу Лидию Бузовчук уволили после слов о «скулящих» матерях и материнском капитале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Энгельсского района.

Ранее Бузовчук отстранили от должности исполняющей обязанности директора Центра молодежных инициатив после того, как она высказалась во «ВКонтакте» о ненужности маткапитала. Чиновница в своем комментарии в соцсети отметила, что «раньше никогда денег за рождение детей не давали и жили как-то, не скулили». По мнению Бузовчук, вместо выдачи маткапитала государство должно помогать пенсионерам.

Политолог Александр Пантелеев отметил, что комментарий чиновницы говорит о непрофессионализме. «Местной власти нужно повысить уровень доверия к себе, показать, что они заботятся о гражданах и пресекают такое отношение», — добавил эксперт.

В начале года в центре скандала из-за высказываний о маткапитале в интернете оказалась телеведущая Алена Водонаева. Она, в частности, написала в одном из своих постов в Instagram, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», будут заводить детей ради денег с этой выплаты.

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