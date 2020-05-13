Политолог оценил эффект от слов российской чиновницы о «скулящих рожающих»

Отстраненная от должности Лидия Бузовчук, сотрудница Центра молодежных инициатив в городе Энгельсе Саратовской области, за высказывание о том, что до введения материнского капитала женщины «жили как-то, не скулили», подобными словами продемонстрировала свой непрофессионализм. Так эффект от слов чиновницы в беседе с газетой «Коммерсантъ» оценил политолог Александр Пантелеев.

«Местной власти нужно повысить уровень доверия к себе, показать, что они заботятся о гражданах и пресекают такое отношение», — добавил эксперт по поводу увольнения чиновницы. Политолог также заявил, что таких ситуаций можно было бы избежать, если бы на работу брали исключительно профессионалов.

Бузовчук прокомментировала запись во «ВКонтакте» о помощи семьям с маленькими детьми словами о том, что «раньше никогда денег за рождение детей не давали и жили как-то, не скулили». По ее мнению, вместо выдачи маткапитала государство должно помогать пенсионерам. В итоге от должности исполняющей обязанности директора Центра молодежных инициатив ее отстранили.

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