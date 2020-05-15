Мировой экономике спрогнозировали потери почти в 9 триллионов долларов

Мировой экономике спрогнозировали потери до 8,8 триллиона долларов в 2020 году. Такие данные приводятся в докладе Азиатского банка развития (АБР), передает ТАСС.

«Мировая экономика может понести убытки в размере от 5,8 триллиона до 8,8 триллиона долларов США, что эквивалентно 6,4-9,7 процентам глобального валового внутреннего продукта, в результате пандемии новой вызываемой коронавирусом болезни», — отмечается в документе.

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Эксперты банка уточнили, что наибольшие потери возможны при сценарии с длительным периодом сдерживания эпидемии. В таком случае ограничения будут действовать в течение полугода. Однако в случае восстановления экономической активности за три месяца потери достигнут 5,8 триллиона долларов.

Уточняется, что экономические потери в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут варьироваться от 1,7 триллиона долларов при трех месяцах ограничений до 2,5 триллиона, если ограничения продлятся до полугода. При этом КНР может понести убытки в размере от 1,1 до 1,6 триллиона долларов.

Ранее стало известно, что потери страховых компаний из-за пандемии коронавируса могут достигнуть 203 миллиардов долларов, что сопоставимо с ущербом от тайфунов. Более половины суммы (107 миллиардов долларов) пойдет на страховые выплаты, еще 93 миллиарда долларов придется на инвестиционные потери.

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