Собянин разрешил гулять в Москве с 1 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня. Трансляция рабочей встречи доступна на YouTube.

«Предлагаем в тестовом режиме сделать график, когда граждане, проживая в тех или иных домах, могли бы выходить на прогулки», — сказал он.

По словам градоначальника, с 1 июня следует разрешить всю непродовольственную торговлю и часть бытовых услуг. В частности, речь идет о прачечных, химчистках, ремонтных мастерских. Он подчеркнул, что в этой сфере работают сотни тысяч граждан.

Ранее в среду руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева заявила, что столица готова к первому и даже ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу. По ее словам, индекс распространения инфекции позволяет говорить о скорой отмене ограничений.

За последние сутки в России выявлено 8338 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Всего в стране коронавирус был подтвержден у 370 680 человек.

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