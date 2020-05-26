За последние сутки в России выявили 8915 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах страны. Больше всего новых инфицированных в Москве (2830), Московской области (817) и Санкт-Петербурге (363). Скончались 174 человека, выздоровел — 12 331 пациент. Общее число заразившихся в России с начала пандемии превысило 362 тысячи.

Накануне, 25 мая, сообщалось о 8946 новых случаях заражения коронавирусом в 84 регионах. За сутки скончались 92 пациента с подтвержденным вирусом, вылечились — 5499.

Ранее в мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предрекла миру резкий пик коронавируса вместо второй волны. По словам специалистов организации, сейчас мир находится в середине первой волны пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

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