За последние сутки в России выявили 8338 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах страны. Больше всего новых инфицированных в Москве (2140), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (387). Скончался 161 человек с подтвержденным диагнозом, выздоровели — 11 079 пациентов. Общее число заразившихся в России с начала пандемии превысило 370 тысяч.

Накануне, 26 мая, сообщалось о 8915 новых случаях заражения коронавирусом в 83 регионах. За сутки скончались 174 пациента с подтвержденным вирусом, вылечился 12 331 человек.

Ранее в мае психолог и директор Московской службы психологической помощи Нина Петроченко сообщила, что благодаря самоизоляции на фоне распространения коронавируса россияне стали более отзывчивыми и начали более осознанно выстраивать отношения с окружающими. По ее словам, люди стали понимать, что позвонить пожилой соседке и узнать, как у нее дела, не составляет труда.

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