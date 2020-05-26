В россиянах заметили позитивные перемены из-за коронавируса

Благодаря самоизоляции на фоне распространения коронавируса россияне стали более отзывчивыми и начали более осознанно выстраивать отношения с окружающими. Такие позитивные изменения заметила психолог и директор Московской службы психологической помощи Нина Петроченко в беседе с «Лентой.ру».

«Москвичи стали более отзывчивыми. Многие готовы соседям своим помогать, хотя раньше и не знали, с кем живут в одном доме. Люди стали понимать, что позвонить своей пожилой соседке и узнать, как у нее дела, не составляет труда», — пояснила Петроченко.

По ее словам, находясь в вынужденной изоляции, россияне также вынуждены с большей осознанностью подходить к общению друг с другом. Психолог отметила, что, вероятнее всего, поддерживать подобную отзывчивость и осознанность после снятия ограничений удастся не всем, однако часть граждан сможет сохранить новые позитивные привычки.

Ранее в мае руководитель Центра городской антропологии в КБ «Стрелка» Михаил Алексеевский предсказал, что эпидемия коронавируса приведет к активизации благотворительности и волонтерства в российском обществе. По его словам, уже сейчас можно наблюдать развитие солидарности и активизма, которые обычно отмечаются в обществе после различных катаклизмов, например, землетрясений или наводнений. В дальнейшем же подобные позитивные тренды только укрепятся, считает эксперт.

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