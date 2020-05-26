Россиянам дали советы по борьбе с одиночеством в самоизоляции

Россиянам следует заняться самообразованием и волонтерской деятельностью, чтобы не чувствовать себя одинокими во время режима самоизоляции. Такие советы по борьбе с одиночеством дала психолог и директор Московской службы психологической помощи Нина Петроченко в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, в условиях введенных из-за распространения коронавируса ограничений у людей, которые живут одни, появилось много свободного времени. При этом его следует проводить с пользой, занимаясь изучением того, на что времени раньше не хватало, например, при помощи различных онлайн-курсов.

«Никто не знает, когда отменят режим самоизоляции, поэтому использовать это время надо с максимальным коэффициентом полезного действия. Чтобы потом, когда снова начнутся пробки и бешеный ритм, не пожалеть, что не начал изучать новый иностранный язык, например», — пояснила Петроченко.

Кроме того, считает она, справиться с чувством одиночества поможет и волонтерство. Благодаря такой работе, отметила психолог, человек сможет снова почувствовать себя полезным и нужным. «Становясь волонтером, человек расходует энергию, за что-то отвечает. Помогающий человек возвращает себя из состояния беспомощности в ситуацию, когда он может что-то изменить», — добавила она.

Ранее в мае руководитель Центра городской антропологии в КБ «Стрелка» Михаил Алексеевский заявил, что эпидемия коронавируса может стать катализатором сплоченности россиян. По его словам, до распространения инфекции жители больших городов были разобщены, однако в условиях кризиса они начали помогать друг другу.

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