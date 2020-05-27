Собянин ужесточил масочный режим в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил в столице масочный режим. Об этом сообщается в его блоге.

Любой выход на улицу будет возможен только в маске, говорится в публикации. Отмену масочного режима и социального дистанцирования, отказ от работы на удаленке и приглашение в Москву гостей Собянин назвал преждевременной.

Решение об ужесточении масочного режима было принято для того, чтобы уменьшить риск инфицирования коронавирусом.

Ранее стало известно о продлении режима самоизоляции до 14 июня. По словам Собянина, несмотря на то, что столица перешла ко второму этапу смягчения ограничений, риск заразиться не исчез. «Мы по-прежнему должны соблюдать максимальную осторожность и — как бы ни хотелось — не форсировать события», — сообщил мэр Москвы.

За последние сутки в России выявили 8338 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего новых инфицированных в Москве (2140), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (387). Скончался 161 человек с подтвержденным диагнозом, выздоровели — 11 079 пациентов. Общее число заразившихся в России с начала пандемии превысило 370 тысяч.

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