Минздрав назвал не подлежащих учету в статистике пациентов с коронавирусом

Пациенты с подтвержденным коронавирусом, у которых нет жалоб, не подлежат учету в статистике заболеваемости. Об этом говорится в рекомендациях Минздрава, опубликованных на его сайте.

«В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8», — говорится в документе.

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Согласно рекомендациям, «вирусоносительство не может быть причиной смерти». В связи с этим, если у пациента есть любое другое заболевание, которое может привести к смертельным осложнениям, «выбор первоначальной причины смерти производится в соответствии с правилами МКБ-10».

Ранее Минздрав утвердил новый порядок госпитализации больных с коронавирусом: в стационар будут направлять только пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Пациентов с легкой формой болезни будут направлять в стационар, если у них температура три дня не опускается ниже 38,5 градусов. При этом госпитализировать должны всех пациентов с коронавирусом, кто входит в группу риска.

По данным на 27 мая, в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.

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