Депутат Толмачев: Одна из тем встречи Лаврова и Рубио — участие США в поддержке Киева

Предстоящая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио важна, поскольку каждая новая возможность для диалога ценна, отметил депутат Госдумы Александр Толмачев. В беседе с «Лентой.ру» он предположил, что одной из ключевых тем станет участие Вашингтона в поддержке Киева.

«Россия не отказывалась от контактов с Америкой, и каждая новая возможность для диалога ценна, особенно в условиях попыток Запада манипулировать ситуацией вокруг конфликта на Украине. Один из главных вопросов связан с участием Вашингтона в поддержке Киева.

По словам парламентария, США, вопреки заявлениям президента Америки Дональда Трампа о миротворческой деятельности, являются инициатором конфликта в Иране и фактически стороной конфликта на Украине.

Противоречивость действий и решений США, которые затрагивают Россию, ее интересы и безопасность, наверняка станут темой беседы Александр Толмачев депутат Госдумы

По его словам, участие Вашингтона в обоих конфликтах не находит одобрения у Москвы, и именно эти противоречия будут в центре обсуждения.

Ранее Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что 23 июля проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он отметил, что обсудит с главой российского МИД, есть ли сейчас возможность для США сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта. Госсекретарь также заявил, что США и Россия как крупнейшие ядерные державы должны поддерживать диалог, несмотря на разногласия.

