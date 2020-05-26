Путин заявил о пройденном пике коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России считается пройденным, заявил президент Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости во вторник, 26 мая.

Глава государства отметил, что ссылается на мнение специалистов.

В связи с улучшением ситуации Путин приказал начать подготовку к параду Победы в Москве. Он поручил министру обороны Сергею Шойгу обеспечить при проведении мероприятия самый строгий режим безопасности, свести все риски к минимуму.

Ранее во вторник выписавшийся из больницы после заражения COVID-19 пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эпидемиологическая опасность остается и будет сохраняться еще какое-то время. Комментируя снижение количества новых случаев заражения в стране, он отметил, что цифры остаются достаточно высокими.

За последние сутки в России выявили 8915 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии превысило 362 тысячи.

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