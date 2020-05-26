Минздрав предложил выявлять пьющих на работе россиян из-за роста смертности

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил допустить в трудовые коллективы специалистов, которые будут выявлять пьющих россиян на работе. Об этом он заявил, рассказав о росте смертности населения трудоспособного возраста в России. Его слова передает «Интерфакс» во вторник, 26 мая.

«Нас [специалистов-наркологов] не очень хотят видеть в рабочих коллективах, а мы должны войти в коллективы, выявить людей злоупотребляющих и предложить лечебные или реабилитационные мероприятия. (...) Профсоюзы практически не занимаются этой проблемой», — отметил Брюн, подчеркнув, что потребление алкоголя в России на душу населения составляет в среднем около 11 литров в год при норме в 2 литра.

Нарколог рассказал, что во время пандемии и введенных с целью профилактики распространения инфекции в России увеличились продажи антидепрессантов. «Думаю, алкоголя это тоже касается. Мы не видим этих людей, они не обращаются за помощью, но можем обоснованно предположить, что количество алкоголя, потребляемого в самоизоляции, растет, и не зря растет смертность», — заключил Брюн.

Ранее он рассказал, что в России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года уже превысила аналогичный показатель за весь период прошлого, 2019 года. Брюн также отметил, что в Москве зафиксировано значительное повышение смертности в апреле. В 2020 году в этот месяц умерли 11,8 тысячи человек, а в 2019-м — 10 тысяч. Рост смертности он связал со злоупотреблением спиртными напитками и возникающими на фоне этого заболеваниями.

13 мая глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что находящиеся в режиме самоизоляции в период пандемии коронавируса россияне стали чаще умирать от алкоголя. По его мнению, ограничение продажи спиртных напитков позволит проложить «путь к сокращению смертности и заболеваемости» и постепенно отойти от культуры алкогольной зависимости.

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