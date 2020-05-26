В России выросла смертность трудоспособного населения

В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года. Об этом заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает «Интерфакс».

По его словам, в 2019 году за первые три месяца умерли 36,5 тысячи человек трудоспособного возраста, тогда как за такой же период 2020 года зафиксировано более 37 тысяч смертей в этой категории. Брюн также отметил, что в Москве зафиксировано значительное повышение смертности в апреле. В 2020 году в этот месяц умерли 11,8 тысячи человек, а в 2019-м — 10 тысяч.

«Думаю, наркологические проблемы [в причинах смертности] выходят на одно из первых мест, не только вирусная нагрузка», — отметил Брюн, подчеркнув, что значительную роль в росте смертности трудоспособного населения играет, в том числе, алкоголь. По мнению нарколога, «острые внезапные смерти, остановка сердца, как правило, патологоанатомы нам подсказывают, что человек злоупотреблял [спиртным]».

13 мая глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что находящиеся в режиме самоизоляции в период пандемии коронавируса россияне стали чаще умирать от алкоголя. По его мнению, ограничение продажи спиртных напитков позволит проложить «путь к сокращению смертности и заболеваемости» и постепенно отойти от культуры алкогольной зависимости.

Уважаемые читатели! Изначально Интерфакс сообщал, что смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года уже превысила аналогичный показатель за весь период прошлого, 2019 года, однако позже заметка была скорректирована. «Лента.ру» также внесла изменения в свой материал.

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