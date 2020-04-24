Минздрав заявил о снижении смертности в России

В 2019 году смертность в России снизилась на 1,6 процента. Об этом заявили в Минздраве порталу «Будущее России. Национальные проекты» в пятницу, 24 апреля.

По данным министерства, отмечается снижение смертности от внешних причин и ДТП (на 4,9 и 7,1 процента соответственно). Также россияне стали реже умирать от наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний.

«В 2019 году снизилась смертность от инфаркта миокарда до 36,8 случая на 100 тысяч населения и смертность от острого нарушения мозгового кровообращения до 86,2 случая на 100 тысяч населения, снизилась больничная летальность от инфаркта миокарда до 11,8 процента, больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения до 16,8», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, россияне стали на 10,7 процента реже умирать от туберкулеза и на 3,7 процента — от болезней органов дыхания.

Ранее сообщалось, что самый высокий уровень смертности трудоспособного населения зафиксирован в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Еврейской автономной области, а также в Кемеровской и Амурской областях. Большинство летальных исходов в этих регионах связано с болезнями систем кровообращения и с внешними причинами, свидетельствуют результаты исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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