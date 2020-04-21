Названы российские регионы с самой высокой смертностью трудоспособного населения

Самый высокий уровень смертности трудоспособного населения зафиксирован в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Еврейской автономной области, а также в Кемеровской и Амурской областях. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Так, в этих регионах в 2019 году умерли семь человек на тысячу человек трудоспособного возраста (мужчин в возрасте от 16 до 59 лет и женщин в возрасте от 16 до 54 лет). Исследователи отмечают, что в период с 2015 по 2019 год численность трудоспособного населения стабильно падала в среднем на один процент — в этот промежуток времени умерли примерно два миллиона россиян трудоспособного возраста. Однако, согласно прогнозам Росстата, трудоспособное население в 2020 году может увеличиться за счет повышения пенсионного возраста, подчеркивают эксперты.

Большинство летальных исходов в этих регионах-лидерах по смертности трудоспособного населения связано с болезнями систем кровообращения и с внешними причинами. В Кемеровской области среди основных причин смертности исследователи выделили также инфекционные и паразитарные болезни.

Наиболее низкая смертность среди трудоспособного населения наблюдается в Ингушетии, Дагестане, Чечне и Кабардино-Балкарии. В этих республиках показатель смертности не превышает трех человек на тысячу.

Ранее исследователи FinExpertiza пришли к выводу, что среди всех смертей в России наиболее распространенными оказались смерти от болезней, а самыми смертельными недугами за последние пять лет — болезни системы кровообращения и онкозаболевания. Так, в 2019 году из-за болезней умерли 1,67 миллиона россиян, среди них от гипертонии, ишемической болезни, инфаркта миокарда, цереброваскулярных болезней и других болезней системы кровообращения скончались 50 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!