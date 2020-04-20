Названы регионы России с самой большой убылью населения

Регионами России с самой большой убылью населения оказалась Магаданская область, а также Еврейская автономная область и Республика Коми. Об пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за период с 2017-го по 2019 год.

Так, в Магаданской области численность населения за указанный промежуток времени снизилась на 3,7 процента, в Еврейской автономной области — на 3,6 процента, в Республике Коми — на 3,5 процента. Также высокая убыль населения с 2017-го по 2019 год наблюдалась в Тамбовской и Курганской областях (по 3,2 процента).

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