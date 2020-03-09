Россиян призвали полюбить заменяющих их мигрантов

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян полюбить мигрантов, поскольку они могут заменить нынешнее население России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Смирнов рассказал, что к нему ходит каяться мужчина, который не любит приезжих. «Я говорю: милый мой, ну как же так, это же наше будущее! Ты, говорю, может, еще и доживешь (я-то, наверное, уже нет), когда они нас будут нанимать на работу — чистить листья и снег», — добавил он.

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) объяснил, что при нынешних темпах снижения численности населения России такое будущее вполне реально и к этому нужно привыкнуть. «Вот уже Европа почти привыкла», — заметил Смирнов.

По мнению священника, отказываясь повышать рождаемость, россияне создают комфортную жизнь для тех, кто пока находится в статусе мигрантов. «Народ стремится к светлому будущему — когда придут другие народы и будут здесь жить», — подчеркнул он.

Ранее, в феврале, Смирнов назвал гражданских жен бесплатными проститутками и временной утехой. По его словам, мужчины не считают таких женщин за жен.

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