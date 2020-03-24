Россиянкам посоветовали не беременеть из-за коронавируса

Во время пандемии коронавируса лучше не беременеть из-за возможных осложнений на ранних стадиях развития плода. С такой рекомендацией для россиянок выступил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, передает «Интерфакс».
По его словам, беременности пока стоит остерегаться и, «может, прерывать». «Есть данные, что [коронавирус] может влиять на зачатие, семенные железы мужчин и женщин, вызывает сильные ферментативные изменения», — сказал Малеев.
Он отметил, что особенно трудно на поздних сроках беременной женщине с коронавирусом придется в случае развития пневмонии. «Будет тяжелое течение заболевания, но, к счастью, такое редко. Наблюдали несколько таких женщин в Китае, к счастью, все закончилось благополучно», — отметил ученый.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина увидела пользу в коронавирусе для россиян. По ее словам, если люди перестанут выходить из дома по причине самоизоляции из-за коронавируса, то они начнут больше общаться с близкими. Это было бы полезно для повышения рождаемости, считает Вторыгина.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения