Курпатов дал советы россиянам на случай карантина по коронавирусу

Россиянам стоит оценить, как использовать появившееся в карантине по коронавирусу свободное время, чтобы оно не было потрачено глупо. Такой совет в разговоре с «Лентой.ру» дал научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов.

«Прежде всего, не думайте о нем, как о "свободном". Это просто время, которое можно использовать со смыслом, а можно использовать глупо, и это все», — сказал психотерапевт.

По словам Курпатова, россиянам надо найти способ потратить появившееся время на себя или на отношения с близкими людьми. Также можно посвятить его собственному дому, чтобы «привести его в порядок и преобразовать».

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Курпатов также посоветовал россиянам создать для себя график на каждый день — определить время для отхода ко сну и пробуждения, приемов пищи, уборки, отдыха, общения с близкими.

Ранее главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что полный запрет всем гражданам выходить на улицу ради недопущения распространения коронавируса пока нецелесообразен. По ее словам, проводимых мероприятий по профилактике заболевания все еще достаточно, а число зараженных не достигло уровня, который требовал бы подобных мер.

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