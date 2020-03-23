Песков рассказал о работе Путина во время режима самоизоляции пожилых москвичей

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет не распространяется на президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Работа есть работа, тем более работа президента, конечно же, осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах», — сказал представитель Кремля.

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Также Песков отметил, что в настоящий момент «таких уж массовых мероприятий, естественно, никто не проводит и о них не задумывается».

Ранее 23 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим. По его словам, мэрия пошла на этот шаг, чтобы снизить риск заражения наиболее уязвимой категории граждан.

В России за прошедшие сутки был подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших составило 438. Правительство рекомендует пожилым гражданам оставаться дома в течение двух недель. Для москвичей старше 65 лет или с хроническими заболеваниями эта рекомендация носит обязательный характер.

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