Российская армия провела учения против коронавируса

Минобороны России провело специальные военные учения по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

В учениях 18 и 19 марта на подмосковном аэродроме Чкаловский приняли участие войска радиационной, химической и биологической защиты, Воздушно-космические силы, главное военно-медицинское управление и военная полиция, которая обеспечивала безопасность подразделений. Были отработаны действия по эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и грузов. «Решались вопросы организации карантина и дезинфекции объектов воинской части для нормализации эпидемобстановки», — уточнил министр.

Он добавил, что 12 марта был создан оперативный штаб по предупреждению инфицирования в вооруженных силах. Для зараженных коронавирусом у армии подготовлены специальные отделения в 32 военных госпиталях. В Минобороны создан запас лекарств, медицинских изделий и средств защиты.

Ранее Шойгу объявил, что весенний призыв в армию не будет переноситься из-за коронавируса.

По данным на 19 марта, в России насчитывется 199 заразившихся. Девять из них уже поправились и выписаны из больниц. Трое российских пассажиров лайнера Diamond Princess также вылечились.

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