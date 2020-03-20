Кремль опроверг возможность закрытия Москвы в связи с коронавирусом

В Кремле не обсуждается возможность закрытия Москвы в связи с распространением коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 20 марта.

Он также сообщил, что у президента Владимира Путина нет никаких симптомов болезни. «Он себя, слава Богу, прекрасно чувствует и работает, продолжает работать», — сказал Песков в ответ на вопрос, прошел ли глава государства тест на коронавирус.

По словам официального представителя Кремля, заблаговременно принятые меры позволили не допустить в России масштабного распространения коронавируса.

Накануне российский лидер заявил, что Россия должна быть готова к любому развитию событий из-за распространения нового вируса. При этом, подчеркнул он, ситуация находится под контролем властей, принимаются все необходимые меры.