Путин отреагировал на фейки о коронавирусе в России

Президент России Владимир Путин отреагировал на распространение фейков и вбросов о коронавирусе в России. Об этом в среду, 18 марта, сообщает ТАСС.

Глава государства призвал не верить недостоверным сообщениям и следить за официальной информацией по коронавирусу, которая, по его словам, достоверна.

Путин также заверил, что власти не скрывают и не будут скрывать информацию о масштабах распространения инфекции, которое в России находится под контролем.

Президент отметил, что наша страна будет наращивать борьбу с коронавирусом, потому что «наши люди ездят везде». По его словам, Россия поможет своим гражданам, у которых из-за пандемии коронавируса возникли проблемы с возвращением из-за рубежа.

По последним данным, в России 147 зараженных коронавирусом, еще 17,9 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением.

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