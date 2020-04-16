Названы самые смертельные для россиян болезни

Среди всех смертей в России наиболее распространенными оказались смерти от болезней, а самыми смертельными недугами за последние пять лет — болезни системы кровообращения и онкозаболевания. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Так, в 2019 году из-за болезней умерли 1,67 миллиона россиян, среди них от гипертонии, ишемической болезни, инфаркта миокарда, цереброваскулярных болезней и других болезней системы кровообращения скончались 50 процентов.

Причиной смерти еще 18 процентов стали новообразования. По 6 процентов россиян умерли от болезней нервной системы и органов пищеварения. Пневмония стала причиной лишь 1,5 процента смертей. Еще 1 процент россиян умерли из-за ВИЧ.

Президент сети FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что, с учетом негативной динамики убыли населения в России, повышенное внимание мировых систем здравоохранения к коронавирусу может привести к росту смертности от других социально-значимых заболеваний.

«Сейчас все силы брошены на борьбу с "короткой проблемой" — резкой вспышкой коронавируса. Новое заболевание оттянуло на себя внимание и ресурсы всей планеты, в результате системы здравоохранения не справляются с текущей коронавирусной нагрузкой и откладывают лечение и диагностику других потенциально смертельных заболеваний минимум на месяц — до окончания карантина», — пояснила Трубникова.

При этом, как выяснили эксперты, убыль населения в России достигла рекордного показателя за 11 лет. За год умерло 1,8 миллиона россиян, и только около 130 тысяч скончались из-за внешних причин (ДТП, самоубийства, отравления и так далее).

По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано 3388 случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 1986 человек выздоровели, около 200 пациентов с коронавирусом умерли. Последним субъектом России, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения, осталась Республика Алтай.

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