Ожидаемая продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума

В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума. Об этом сообщили в Минздраве, передает «Интерфакс».

В министерстве связали рост этого показателя со значительным снижением смертности трудоспособного населения (мужчин в возрасте от 16 до 59 лет и женщин в возрасте от 16 до 54 лет). По данным ведомства, в 2019 году смертность среди трудоспособных женщин снизилась на 2,1 процента, среди мужчин — на 3,5 процента.

Кроме того, в Минздраве отметили, что в России в 2019 году удалось дополнительно сохранить 13,6 тысячи жизней трудоспособных россиян.

Ранее сообщалось, что самый высокий уровень смертности трудоспособного населения зафиксирован в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Еврейской автономной области, а также в Кемеровской и Амурской областях. Большинство летальных исходов в этих регионах связано с болезнями систем кровообращения и с внешними причинами, свидетельствуют результаты исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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