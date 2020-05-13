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Россияне стали чаще умирать от алкоголя в период пандемии коронавируса

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Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Россияне, находящиеся в режиме самоизоляции в период пандемии коронавируса, стали чаще умирать от алкоголя. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс» в среду, 13 мая.

«У нас есть оперативный мониторинг по смертности. К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать», — сказал министр, подчеркнув, что этот показатель говорит о необходимости увеличения возраста продажи спиртных напитков до 21 года.

По словам министра, ограничение продажи алкоголя позволит проложить «путь к сокращению смертности и заболеваемости» и постепенно отойти от культуры алкогольной зависимости.

Ранее в Минздраве сообщили, что несмотря на пандемию коронавируса рост смертности от болезней органов дыхания в России не фиксируется. Более того, с января по март в стране умерло от пневмонии на 15 процентов меньше людей, чем год назад. В указанный период также наблюдалось снижение смертности от паразитарных болезней (на 7,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года), от болезней системы кровообращения (на 6,7 процента), от внешних причин (на 6,2 процента), а также от новообразований (на 3,1).

Обеспокоенность ростом потребления алкоголя во время пандемии выразила также социолог и демограф Дарья Халтурина. «Многие закупают спирт для дезинфекции, и далеко не все его используют по назначению», — пояснила она.

С начала эпидемии коронавируса в России зарегистрировали 242 271 случай в 85 регионах. За весь период умерли 2212 пациентов с COVID-19; 48 003 выздоровели.

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