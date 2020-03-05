Стало известно о роли теплой зимы в снижении смертности россиян от алкоголя

Стало известно, что аномально теплая зима снизила нагрузку на здоровье россиян, в результате чего число смертей от случайного отравления алкоголем резко снизилось по сравнению с прошлым годом. О роли погоды в снижении смертности сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр разработки национальной алкогольной политики.

Так, в январе от случайного отравления алкоголем умерли 619 человек. Это на 37,3 процента меньше, чем в январе 2019 года. От отравлений спиртными напитками с неопределенными намерениями (такой диагноз ставится, когда эксперты не смогли определить, является ли отравление случайностью или намеренным желанием навредить) умерли на 46,1 процент россиян меньше, чем год назад.

В Белгородской и Мурманской областях, а также в Ненецком округе, Карачаево-Черкесии, Чувашии, Татарстане, Северной Осетии, Чечне и на Чукотке в первый месяц 2020 года не было зафиксировано ни одной смерти от случайного отравления спиртным. Эксперты Национального союза защиты прав потребителей связали это с теплой погодой, снизившей алкогольную нагрузку на здоровье россиян.

В Москве алкоголем в январе отравились в общей сложности 10 человек, в Санкт-Петербурге — 4 человека, уточнили в центре.

Прошедшая зима в России оказалась аномально теплой. В Гидрометцентре объяснили, что причина тому — движение теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири. Температурные отклонения этой зимой, по данным синоптиков, достигали 25-28 градусов.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей нацпроекта «Демография». Остальные цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования.

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