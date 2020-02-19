Названа причина аномальной зимы в России

Причина аномальной зимы в России заключается в движении теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири. Для зимнего сезона это не типично, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Синоптик пояснил, что обеспечивающее перенос воздушных масс из Атлантики Северо-атлантическое колебание (САК) этой зимой добралось не только до Европы и Ямала, но и до Якутии и Хабаровского края. Антициклон установился только в конце декабря и январе, остальное время температура в России определялась воздушными массами из Атлантики.

«На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт», — отметил Вильфанд, говоря о температурных отклонениях в этом году, которые, по словам синоптика, достигали 25-28 градусов. До конца недели этот показатель составит 16-20 градусов.

Кроме того, Вильфанд предупредил, что в ближайшее время ожидается облачная погода, прояснения будут лишь изредка. «Нет солнца, но света достаточно, хоть он и рассеянный. Это не грустная погода», — заверил он.

Ранее Вильфанд предрек появление первых признаков весны на территории Европейской части России раньше обычного. Он сказал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в этом году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы. По словам Вильфанда, снежный покров еще не успел сформироваться, а водоемы не покрылись толстой коркой льда, чем и будет обусловлено скорое потепление.

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