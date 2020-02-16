Россиянам пообещали раннюю весну. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предрек появление первых признаков весны на территории Европейской части России раньше обычного. Его слова приводит ТАСС.

Вильфанд рассказал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в этом году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы. По словам Вильфанда, снежный покров еще не успел сформироваться, а водоемы не покрылись толстой коркой льда, чем и будет обусловлено скорое потепление.

Он также рассказал о первых признаках весны на Европейской территории. По его словам, устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения и означает начало весны. Также естественными синоптическими признаками весны являются сход снега, таяние льда на реках и других водоемах, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал, кому будет опасен приход ранней весны. По его словам, наиболее чувствительными к изменениям погоды являются люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. Специалист отметил, что во время скачков атмосферного давления люди из групп риска могут столкнуться с головной болью, обострением сосудистых заболеваний, болью в сердце и суставах.

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