Объявлено окончание зимы в Москве

В Москве зима закончилась и начался переход к весне. Об этом объявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в разговоре с НТВ.

«Думаю, зима уже закончилась, и мы в какой-то степени переходим в весну, морозов, я думаю, уже не будет. Даже если будут вторжения холодных арктических масс, то высокое теплое солнышко, ясная погода — и уже все начинает таять», — сказал Семенов.

По его словам, потепление связано с переносом атмосферного воздуха с Северной Атлантики на континент. Такая теплая погода продержится до конца февраля, а в марте «уже наступит и астрономическая, и календарная весна, будет приходить много тепла».

Ранее стало известно, что в центральной части России снова ожидаются температурные рекорды. Так, во вторник, 18 февраля, может быть побит рекорд 71-летней давности, когда метеорологи зафиксировали плюс 4,4 градуса. Метеорологи уточнили, что температурные рекорды на следующей неделе могут ожидать жителей таких городов, как Орел, Тверь, Курск и других.

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