Россиянам пообещали оттепель как при Сталине

В центральной части России снова ожидаются температурные рекорды — на этот раз россиян ожидает оттепель как при Иосифе Сталине. Так, во вторник, 18 февраля, может быть побит рекорд 71-летней давности, когда метеорологи зафиксировали плюс 4,4 градуса. Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

«В ближайшие несколько суток показания барометров в Центральной России начнут расти, а значит, к выходным вероятность осадков сократится до минимума, а из-за туч кое-где может неуверенно выглянуть солнце. Это увеличит суточные колебания температуры», — говорится в сообщении.

На следующей неделе, по данным метеорологов центра, начнется потепление. Нулевые температуры возможны даже ночью, а днем воздух может прогреваться до плюс 4-5 градусов. В частности, во вторник, 18 февраля, может быть побит температурный рекорд 1949 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 4,4 градуса. При этом возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду и осадки преимущественно в виде дождя. Снежный покров «станет стремительно таять и уменьшится до символических значений».

Метеорологи центра уточнили, что температурные рекорды на следующей неделе могут ожидать жителей таких городов, как Смоленск, Тверь, Тула, Калуга, Брянск, Белгород, Орел и Курск.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала россиянам о погоде в начале весны. По ее словам, в марте теплее, чем обычно, может быть на востоке и юге Республики Коми, а также в Кировской области и Пермском крае. Помимо этого, теплое начало весны ожидается в Башкирии, Сибири и на Урале. Климатическая норма прогнозируется на Чукотке, Камчатке, на Сахалине, на юге и в центре Хабаровского края и в Приморье. На остальной территории Дальнего Востока эксперт спрогнозировала температуру на один градус выше нормы.

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