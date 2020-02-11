Раздетого двухлетнего ребенка с обморожением рук и ног нашли в российском городе

В Мелеузе Республики Башкортостан ночью нашли на улице двухлетнего ребенка без верхней одежды с признаками переохлаждения и обморожения рук и ног. Об этом сообщается на сайте республиканского управления Следственного комитета.

По версии следствия, ребенок был обнаружен во дворе частного дома, где он жил вместе с матерью. Сколько ребенок находился на улице без верхней одежды, не уточняется. Его госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и статьи 125 УК («Оставление в опасности»).

Ранее в Павловском Посаде Московской области под балконом квартиры одного из домов обнаружили полностью раздетого двухлетнего ребенка. Температура в Подмосковье в ту ночь опускалась ниже нуля. Ребенка госпитализировали, обстоятельства произошедшего выясняются.

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