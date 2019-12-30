Полностью раздетого ребенка нашли в мороз на улице в Подмосковье

В Павловском Посаде Московской области под балконом квартиры одного из домов обнаружили полностью раздетого двухлетнего ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

В ведомстве сообщили, что ребенка нашли ранним утром 30 декабря. Он кричал и был полностью раздет. Температура в Подмосковье ночью опускалась ниже нуля.

Ребенка госпитализировали, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Саратовской области школьники обнаружили тело младенца, вмерзшего в лед. Они позвали взрослого, который с помощью подручных средств извлек изо льда тело новорожденной девочки без признаков жизни. По предварительным данным, тело младенца пробыло в воде около месяца.

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