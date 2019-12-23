Голая россиянка бросила ребенка, пробежала по улице и попала на видео

Криминальный Красноярск / Вконтакте

В Красноярске очевидцы заметили женщину, которая бежала по улице голой. Видео опубликовал Telegram-канал «Красноярск №1».

Как рассказал читатель «Проспекта Мира», в руках у россиянки был полуторагодовалый ребенок. Вместе с ним она забежала в гастроном «Красный Яр» на улице Молокова, 54, «с криками, что ее кто-то преследует». Издание добавило, что на тот момент на улице было минимум минус 9 градусов.

По словам очевидца, сотрудники «Красного Яра» вызвали полицию и скорую помощь, однако женщина бросила там ребенка и одеяло, в которое была завернута, и выбежала на улицу. Ребенка накормили, полицейские нашли отца и поехали с ним в участок. В краевом Минздраве сообщили, что женщину также удалось найти, задержать и доставить в специализированное медучреждение.

Ранее стало известно, что в Москве на Красной площади задержали и отправили в медучреждение жителя Тюмени, который представился сотрудником КГБ и заявил, что должен передать тайну президенту России Владимиру Путину. У него заподозрили бредовый синдром.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru