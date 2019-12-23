Россиянин представился агентом КГБ и попытался передать Путину тайну

В Москве с Красной площади 22 декабря госпитализировали жителя Тюмени, который пытался попасть к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, 28-летний мужчина утверждал, что является секретным агентом КГБ и должен передать президенту тайну. Его отправили в больницу с признаками бредового синдрома.

«Московский комсомолец» добавил, что мужчина занесен в списки украинского сайта «Миротворец». Ресурс «Миротворец» содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем и по открытым источникам и опубликованную без их согласия. Авторы сайта называют владельцев данных сепаратистами или «агентами Кремля».

В 2017 году во Владивостоке двое братьев отказались возвращать кредиты, сославшись на то, что у них гражданство СССР. Они взяли несколько кредитов в российских банках на 1,5 миллиона рублей, после чего пришли к приставам и заявили, что «не признают нынешний конституционно-правовой статус Российской Федерации и считают себя гражданами СССР». Их задержала полиция, приставы получили разрешение суда на взыскание с должников двух квартир, являющихся залоговым имуществом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru



