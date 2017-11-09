Россия
 

Двое россиян отказались возвращать кредиты под предлогом «гражданства СССР»

Перейти в «Мою Ленту»

Во Владивостоке двое братьев отказываются возвращать кредиты, заявляя, что являются гражданами СССР. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

В настоящее время за братьями числится задолженность в размере 1,5 миллиона рублей, также на их счету несколько неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. «Выходцы из прошлого» взяли несколько кредитов в российских банках, после чего пришли к приставам и заявили, что «не признают нынешний конституционно-правовой статус Российской Федерации и считают себя гражданами СССР».

Демонстрируя отличное знание законодательной базы СССР и Российской Федерации, они также заявили, что не будут подчиняться нелегитимным, по их мнению, требованиям суда, после чего начали угрожать представителю власти, назвав ее «иностранным агентом».

Через несколько часов они были задержаны полицией.

Судебные приставы получили разрешение суда на взыскание с должников двух квартир, являющихся залоговым имуществом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кузбасский пристав притворился девушкой ради встречи с должником
Приставы арестовали пенсию по инвалидности девочки из Нижнего Новгорода
Приставы в Волгограде арестовали ковер
Последние новости
При пожаре в здании Службы внешней разведки погибли три человека
За последние 16 лет США потратили на войны четыре триллиона долларов
«Белый маг» осужден за изнасилование 13-летней девочки
Молодую мать раскритиковали за опасное вождение в прямом эфире
Двое россиян отказались возвращать кредиты под предлогом «гражданства СССР»
Определены сроки проведения Всероссийской переписи населения
Раскрыты самые популярные сексуальные фантазии
Другие материалы рубрики
Россия11:10 3 ноября
Владимир Путин

Спасибо и до встречи!

Что Путин решил сделать со старыми губернаторами
20:21 8 ноября

В Петербурге украли ели у мемориала памяти жертв авиакатастрофы над Синаем

08:58Сегодня

При пожаре в здании Службы внешней разведки погибли три человека

07:25Сегодня

Определены сроки проведения Всероссийской переписи населения

Россия00:1626 октября

«Выдали в коробочке. Похоронили сами»

Почему мертвые младенцы в России считаются биологическим мусором
21:27 8 ноября

Генпрокуратура заблокировала «экстремистский» сайт обманутых дольщиков

19:10 8 ноября

Беременная москвичка по очереди протаранила автомобили на парковке

17:43 8 ноября

Новорожденную девочку обожгли в нижегородской больнице

Россия00:06 7 ноября

Разборки на костях

В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
05:11Сегодня

Собчак поддержала санкции США против России

19:39 8 ноября

Появились данные о возможной фальсификации в деле «пьяного» мальчика

16:16 8 ноября

Ударившего 20 раз ножом беременную жену невменяемого уральца отправили под суд

Россия
Тусклое золото
Тлен и разруха древнерусских городов
Владимир ПутинСпасибо и до встречи!
Что Путин решил сделать со старыми губернаторами
При пожаре в здании Службы внешней разведки погибли три человека
Определены сроки проведения Всероссийской переписи населения
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
Генпрокуратура заблокировала «экстремистский» сайт обманутых дольщиков
Двое россиян отказались возвращать кредиты под предлогом «гражданства СССР»
Все материалы
Мир
Митинг против запрета въезда мусульман в СШАНа плову
Сбежавшие в Америку узбеки растят бороды и строят халифат в трущобах
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
За последние 16 лет США потратили на войны четыре триллиона долларов
Конгресс США определил затраты на «сдерживание» России в Европе
Президент Колумбии погулял по полю из 12 тонн кокаина
Венесуэла объявила ненависть вне закона и пригрозила нарушителям тюрьмой
Маккейн решил проспонсировать разработку американской ракеты средней дальности
Все материалы
Бывший СССР
Бунт на отшибе
С чего начиналась революция в Киеве и на других окраинах Российской империи
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
В сети появилось видео обстрела склада боеприпасов в Донбассе
В Конгрессе США договорились о сумме военной помощи Украине
В Грузии с начала осени от сибирской язвы умер второй человек
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины
Киев обвинил Венгрию в блокировании интеграции Украины с НАТО
Все материалы
Экономика
Мухаммад бен Салман Аль СаудКровь и песок
Саудовские принцы рабским трудом построят в пустыне рай за 500 миллиардов
Одежда — дело семейное
История предпринимателя из Коврова, развивающего швейное производство
Азбучные истины
В России реализуются программы повышения компьютерной грамотности пенсионеров
Мажоритарный акционер «Югры» направил в ЦБ новый план оздоровления банка
ЕС заявил о бесполезности «Северного потока-2»
В Ирландии рассказали о доходах богатейшей россиянки
Венесуэла согласилась на условия России по долгу в миллиард долларов
Все материалы
Силовые структуры
С большой дхармой
Тренер по йоге годами завлекал учеников в порносекту
Илья АсеевПогасил всех
Стрелок, убивший пятерых байкеров из-за чужой девушки, напугал даже следователей
Концы в воду: главный борец с картелями Крыма найден мертвым
Смерть чиновника связали с зачисткой ФСБ
Московский адвокат и его клиент вымогали у свидетеля 30 миллионов рублей
«Белый маг» осужден за изнасилование 13-летней девочки
Обидчика рабочих задержали на прокурорском совещании
В Крыму возбудили дело о доведении антимонопольщика до самоубийства
Все материалы
Наука и техника
Свергали царя, пошумели не зря
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
«Cлавянских рабов татары отправляли на галеры»
Почему Крым стал злейшим врагом России
Опыт на червях объяснил природу никотиновой зависимости
Раскрыты самые популярные сексуальные фантазии
США испытали гиперзвуковое оружие
Пуск американской сверхтяжелой ракеты показали на видео
Все материалы
Спорт
В обойме: с Поветкина сняли все обвинения
Русский Витязь готов крушить и жаждет реванша над Кличко
Бесформенная масса
Красивые футболки не помогают сборной России играть лучше
Нападающий «Тамбова» забил ударом через себя из-за пределов штрафной
В немецкой «Боруссии» пошутили про удвоение количества символов в Twitter
Представлена гостевая форма сборной России на чемпионате мира-2018
Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга признался в хищениях на «Зенит-Арене»
Российские спортсмены рассказали о банках с допингом от Родченкова
Все материалы
Культура
Вместо Страшного суда
Почему прошлое возбуждает вражду и ведет в окопы
Arca«Кажется, меня только что изнасиловали»
Дутые презервативы, гей-прайд и барыга-философ на самом дерзком фестивале Европы
«Актеры — не массажеры для режиссерского эго»
Кто заставил Ричарда Гира часами болтать с женщинами
Из фильма «Все деньги мира» вырежут сцены с Кевином Спейси
Голый актер спровоцировал скандал на театральном фестивале в Москве
Джина Лоллобриджида вспомнила о домогательствах 70-летней давности
Мэрайю Кэри обвинили в сексуальных домогательствах
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я выбираю жить в кайф»
Российских блогеров учат зарабатывать на примере американцев
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
Искусство без регистрации и SMS
Зашифрованная бомба и дистанционный секс стали сетевыми экспонатами
В сети отыскали рекламу интернета из прошлого века
Молодую мать раскритиковали за опасное вождение в прямом эфире
В сети раскрыли грязные секреты сотрудников общепита
В США предложили запретить «российский государственный контент» в телесетях
Все материалы
Ценности
Белое мясо
Российские модели в Китае торгуют наркотиками и умирают от истощения
В Италии выставили на продажу подержанный мотоцикл за 150 тысяч евро
Пожилая женщина на колесах
«Москвич-412» оставляет широкий простор для фетишистских развлечений
Иллюстраторы Vogue разрисовали чашки и капсулы Nespresso
Cartier показал новые прозрачные часы с одной стрелкой за 63 тысячи долларов
Stone Island выпустил куртку за 100 тысяч рублей специально для Москвы
Украинские ювелиры выпустили бриллиантовую свастику за 100 тысяч рублей
Все материалы
Путешествия
Кто там шхерится
Россияне рвутся в Карелию помолиться и отведать калитку
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Руанда вышла в лидеры мирового туризма
Жители России полюбили летать в Молдавию и Узбекистан
В России изменились правила перевоза багажа и ручной клади в самолетах
Россию наводнили китайцы без виз
Выживший на необитаемом острове россиянин рассказал о произошедшем
Все материалы
Из жизни
Юра, мы все закопали
Советская молодежь мечтала о чудо-таблетках и космосе, но не сложилось
Холодный беспредел
Когда бандитов лишают оружия, они переходят на псов и кислоту
«Переезд — моя жертва во имя семьи»
История крымчанки, перебравшейся во Францию
Британские депутаты массово домогались до работницы бара
Полицейские заинтересовались выпуклостью в штанах юноши и нашли там змею
В Индии школьника заподозрили в убийстве второклассника ради отсрочки экзамена
Обаму отказались взять в жюри присяжных
Все материалы
Работа для «робопопа» и мартышек
6 самых странных способов проверки качества автомобилей
Спортивный дом на колесах с эмблемой Toyota
Забытые концепт-кары: самый необычный дом на колесах Toyota RV-2
Сожрать конкурентов
Тест Porsche Cayenne и Cayenne Turbo, которые уже готовы к мировому господству
Зима? Дайте две!
5 автомобилей, которые ждут первого снега с нетерпением
Британец превратил машину в «собаку», чтобы не возить девушку на работу
Показаны первые фотографии интерьера Jeep Wrangler
Для россиян построят особую версию суперкара Pagani Zonda
Все материалы
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы