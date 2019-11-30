Российские дети нашли вмерзшего в лед младенца

В Саратовской области школьники обнаружили тело младенца, вмерзшего в лед. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Инцидент произошел в городе Красный Кут 30 ноября. Дети, игравшие у реки Еруслан, увидели во льду странный предмет и позвали взрослого. Тот с помощью подручных средств извлек изо льда тело новорожденной девочки без признаков жизни.

По предварительным данным тело младенца пробыло в воде около месяца. Проводится доследственная проверка.

В августе 2018 года жительница Фролова (Волгоградская область) утопила в реке новорожденного сына из-за нехватки денег. Тогда двое подростков обнаружили в реке Арчеде тело младенца, о чем сообщили в полицию. По подозрению в убийстве собственного сына была задержана 25-летняя женщина. Она призналась в содеянном и рассказала, что у нее остались двое маленьких детей 2009 и 2011 годов рождения, а мотивом для расправы над третьим стало трудное материальное положение.

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