Россиянка попросила забрать у нее найденного соседями в подъезде раздетого сына

В Барнауле (Алтайский край) жительница дома №74 по улице Эмилии Алексеевой обнаружила на лестничной клетке ребенка в одном нижнем белье. Сообщение об этом появилось в сообществе «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

Когда соседка попыталась подойти к ребенку, он стал убегать. Мальчик не отвечал на вопросы, почему он в подъезде один и раздет. Женщине удалось уговорить ребенка войти к ней в квартиру, она накормила его и одела. «Мальчик ел конфеты так, как будто никогда не видел их, выпил два стакана воды и съел булочку. Потом мы надели на него футболку и носки. Вызвали полицию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на теле ребенка были ссадины и царапины. После еды он рассказал, что мать бьет его и младшего брата, отец работает до вечера, а в квартире у них ползают тараканы и пауки.

Пока ехала полиция, жители подъезда отправились к матери мальчика. Та заявила, что ее сын выбегает из квартиры. Когда приехал инспектор по делам несовершеннолетних, мать заявила: «Вы можете их [детей] забрать, мне без разницы». Так она якобы ответила на вопрос «Зачем вам дети, если вы не можете их содержать?».

Как пишет Amic, на родителей мальчиков составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»). Следственный комитет начал проверку.

Ранее сообщалось, что в Москве полиции пришлось взять штурмом квартиру, где родители укрывали новорожденного ребенка, при рождении которого присутствовал только отец. Семью пытались посетить органы опеки, чтобы проверить и зарегистрировать ребенка, но их не пустили в квартиру. Полицейских родители впустили, но оказывали им сопротивление. На данный момент ребенка обследуют врачи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru