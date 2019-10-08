У живущей в шалаше российской семьи забрали четырех детей

В Екатеринбурге обнаружили семью бездомных, которые жили в шалаше на поляне городского парка и нигде не работали. У супругов изъяли четверых родных детей, и они пытаются их вернуть. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Все началось с того, что женщина родила дочь. После выписки из роддома ребенка забрали врачи. Они выяснили, что у младенца проблемы со здоровьем. Старшему ребенку пары 10 лет, он и двое младших детей оказались в приюте. Если мать не докажет, что может растить младенца в нормальных условиях, его тоже отнимут.

Женщина заверила, что сняла с мужем комнату, где якобы делается ремонт. Родители уверены, что в новое жилье переедут с детьми. Они также постоянно навещают детей и уверяют, что те хотят вернуться в семью.

Ранее социальные службы Челябинской области заступились за 21-летнюю местную жительницу, которая опекает пятерых братьев и сестру. К Кристине Евтушенко возникли претензии у местной чиновницы, которая высказала недовольство образом жизни девушки. Власти региона пообещали провести проверку и заверили, что с несовершеннолетними все в порядке.

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