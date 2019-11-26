Россиянка бросила двоих детей на морозе после ссоры с мужем

В Курганской области местная жительница после ссоры с мужем оставила двоих детей без присмотра на улице в 20-градусный мороз и ушла в неизвестном направлении. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Установлено, что женщина привела своих детей 2011 и 2014 годов рождения к дому по улице Пестеля в Кургане и, «осознавая, что дети лишены возможности принять меры к самосохранению вследствие своей беспомощности», оставила их около подъезда. После произошедшего детей изъяли из семьи.

Кроме того, установлено, что курганчанка избивала свою дочь руками и ногами. Она била ее головой об батарею на протяжении полугода.

Россиянку обвинили по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем») и пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Ей назначено наказание в виде 3 лет и 7 месяцев с испытательным сроком на 2 года.

Ранее сообщалось, что в поселке Дружба городского округа Раменский в Подмосковье нашли плачущего на морозе младенца, завернутого в плед. Мать девочки заявляла, что оставила ее под присмотром соседки, проживающей в соседнем доме. Плач младенца услышала местная жительница, младенца госпитализировали. Позднее мать ребенка призналась, что не желала «заниматься уходом и воспитанием новорожденной».

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