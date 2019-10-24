Исчезновение российского ребенка в люке попало на видео

В Татарстане маленький ребенок провалился в люк на улице. Видеозапись происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как ребенок идет по тротуару и встает на люк. В этот момент крышка переворачивается и он падает вниз. Мать, стоявшая рядом, подбежала к люку, сняла крышку и вытащила ребенка, ей помогли прохожие.

О состоянии упавшего ребенка не сообщается.

Ранее в Орле россиянка с годовалым ребенком провалилась в канализационный люк, который был прикрыт куском фанеры. Дочь женщины увидела лежащий на земле лист ДСП и наступила на него. Мать держала ребенка за руку и тоже наступила на фанеру.

«В одно мгновение мы рухнули вниз, я каким-то чудом зацепилась локтями, а дочка оказалась придавленная между мной и краем этой дыры», — сказала она. Следственный комитет начал проверку.

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