Власти Сочи назвали виновных в гибели ребенка в ливневой канаве

Ребенок, утонувший в ливневой канаве в Лазаревском районе Сочи, оторвался от бабушки и выбежал на сторону улицы, не имевшей тротуара. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Власти отмечают, что бабушка с внуком жили в гостинице напротив, женщина ориентировалась на местности и знала о наличии канавы — специального гидросооружения для приема дождевых вод. Они представляют собой траншеи открытого типа, которые проходят практически по каждой улице поселка и принципиально должны быть полностью открыты, поскольку решетки на них могут быть сорваны потоком воды и послужить прямым источником угрозы жизни и здоровья людей.

Также уточняется, что при проектировке еще в советское время тротуар специально был предусмотрен только с одной стороны дороги, на противоположной стороне улиц рылись водоприемные траншеи.

«Штормовые предупреждение о ливнях и грозах распространялись за несколько суток, при этом неоднократно подчеркивалось, что необходимо соблюдать меры безопасности и не подвергать риску свою жизнь и жизнь детей. К большому сожалению стечение неблагоприятных обстоятельств привело к трагедии», — отметили в администрации Сочи.

О гибели трехлетнего ребенка в Сочи стало известно 3 августа. Во время ливня в Лазаревском малыш провалился в канализационный люк, бабушка прыгнула за ним, но ребенка спасти не смогли, его тело унесло в море.

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