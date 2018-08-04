Из-за ливней в Сочи погиб один ребенок и два пропали

Более 400 человек в Сочи ищут двух детей 4 и 16 лет, которых в пятницу унесло течением реки. Об этом сообщается на сайте администрации Сочи.

Поиски будут вестись всю ночь, на утро назначен облет территории с вертолета.

Поясняется, что семья из четырех человек решила перейти местную реку Пластунку вброд, проигнорировав стоящий неподалеку мост. Из-за обильных осадков уровень воды в реке и скорость течения быстро увеличивались. В итоге всех четверых унесло вниз по течению.

Женщина смогла выбраться самостоятельно, после чего сообщила спасателям, что пропали двое ее детей и родственник. Позже спасатели обнаружили мужчину. Он получил травму головы, но от госпитализации отказался.

В свою очередь, Telegram-канал 112 рассказал, что во время ливня в Лазаревском трехлетний малыш провалился в канализационный люк. Бабушка прыгнула за ним, но ребенка спасти не смогли, его тело унесло в море.

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