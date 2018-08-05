В Сочи нашли тело унесенной течением девочки

В Сочи обнаружили тело 4-летней девочки, которую в пятницу унесло течением реки. Об этом сообщает РИА Новости.

Поиски завершились в воскресенье, 5 августа, когда спасатели обнаружили тело ребенка в море в районе пляжа «73-й километр» на расстоянии 500 метров от берега.

Как сообщает агентство, тело другого пострадавшего — мальчика-подростка — было обнаружено 4 августа при облете территории.

В субботу стало известно, что в Сочи течением реки Пластунка унесло четырех человек, в том числе двоих детей, пытавшихся перейти реку вброд. Женщине удалось выбраться из воды и обратиться к спасателям, которые позднее обнаружили мужчину с травмой головы.

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