Россиянка с ребенком провалилась в прикрытый фанерой люк

В Орле россиянка с годовалым ребенком провалилась в канализационный люк, на котором вместо крышки лежал кусок фанеры. Об этом женщина сообщила в одной из местных пабликов во «ВКонтакте».

По ее словам, инцидент произошел во время прогулки в районе магазина «Петрович». Дочь женщины увидела лежащий на земле лист ДСП и наступила на него. «Я, держа ее за руку, ступила за ней. В одно мгновение мы рухнули вниз, я каким-то чудом зацепилась локтями, а дочка оказалась придавленная между мной и краем этой дыры», — написала россиянка в соцсети, уточнив, что ребенка помогла спасти бабушка.

Глубину канализационного люка женщина смогла оценить после того, как выбралась из нее. «Что могло быть, если бы я не удержала ребенка, даже представить боюсь. А если на нашем месте оказался бы подросток, он просто не вернулся бы домой», — отметила она. Женщина также пожаловалась на боль в руке и рассказала, что сообщила об инциденте дежурному по городу. Ей обещали устранить проблему.

В управлении Следственного комитета по региону проводят проверку.

В прошлом году в Лазаревском районе Сочи трехлетний малыш провалился в канализационный люк. Бабушка прыгнула за ним, но ребенка спасти не смогли, его тело унесло в море. Власти отмечают, что бабушка с внуком жили в гостинице напротив, женщина ориентировалась на местности и знала о наличии канавы — специального гидросооружения для приема дождевых вод.

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