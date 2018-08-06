Под Смоленском утонули двое братьев и сестра

Трое родных детей утонули в Западной Двине в районе города Велиж Смоленской области. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Тела 12-летней девочки и ее братьев 10 и 11 лет подняли из воды вечером в воскресенье, 5 августа. Предварительно установлено, что они самостоятельно ушли купаться на реку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

На прошлой неделе из-за ливней в Сочи погибли три ребенка. 3 августа в Лазаревском трехлетний малыш провалился в канализационный люк. Бабушка прыгнула за ним, но ребенка спасти не смогли, его тело унесло в море. 4 и 5 августа были обнаружены тела двух детей, которые вместе с родителями вброд переходили реку Пластунка, но были снесены потоком воды.

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